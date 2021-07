20-Jährige überschlägt sich mit Auto : Drei Menschen bei Unfall in Troisdorf schwer verletzt

Troisdorf In der Nacht zu Mittwoch sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf schwer verletzt worden. Eine 20-jährige Frau hatte in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich damit überschlagen.

Drei Menschen sind in der Nacht zu Mittwoch bei einem Unfall in Troisdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Morgen angab, war eine 20-jährige Autofahrerin gegen 23 Uhr auf dem Willy-Brandt-Ring von der Saarstraße aus in Richtung der Straße Am Bergeracker unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr schleuderte. Dort stieß sie mit einem anderen entgegenkommenden Auto zusammen. Ihr Fahrzeug überschlug sich daraufhin und landete im Straßengraben.