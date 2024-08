Mieter löscht mit Eimer Wasser Unrat brennt auf Balkon von Mehrfamilienhaus in Troisdorf

Die Alarmierung erfolgte bei der Troisdorfer Feuerwehr um 21.14 Uhr. Gemeldet wurde ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus am Azaleenplatz. Man könne das Feuer von draußen sehen, zudem sei das Treppenhaus verraucht und Menschen im Inneren des Hauses, so hieß es. Demnach sei die Feuerwehr auch nach entsprechender Warnstufe alarmiert und ausgerüstet zum Brandort gefahren, teilt Einsatzleiter Thomas Flory mit. „Vor Ort haben wir dann gar nichts von einem Feuer gesehen“, sagt er und ergänzt: „Glücklicherweise muss man da sagen. Ein verrauchtes Treppenhaus mit eingeschlossenen Personen wäre unangenehm gewesen.“