40 Meter Höhe Grüne Energie durch Mikrowindturbinen in Troisdorf

Die erzeugte Energie wird laut Vantage Towers wie am Troisdorfer Standort an allen anderen Masten auch direkt vor Ort verbraucht und fließt zunächst ausschließlich in die Mobilfunkanlagen des Vantage- Towers-Kunden und Mobilfunknetzbetreibers Vodafone. Ziel der Kooperation mit Mowea ist es nach den Worten der Kooperationspartner, einen Beitrag zur Senkung des Gesamtressourcenverbrauchs zu leisten. Durch die Kleinwindkraftanlagen können an Tagen mit optimalen Windbedingungen zwischen 8,5 und elf Metern pro Sekunde bis zu 100 Prozent des aktuellen Energiebedarfs an den Standorten gedeckt werden. Langfristig und in Kombination mit anderen regenerativen Energien wie Photovoltaik sollen die Kleinwindkraftanlagen zukünftig auch für die autarke Stromversorgung von Mobilfunkstationen eingesetzt werden, die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind, teilte das Unternehmen mit.