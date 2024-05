Bauarbeiten zwischen Troisdorf und Spich Vollsperrungen auf der A59 in den Sommerferien

Autofahrer müssen sich in den Sommerferien auf Einschränkungen auf der A59 einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Troisdorf und Spich muss die Autobahn voraussichtlich ab Ende Juli an zwei aufeinander folgenden Wochenenden erst in die eine, dann in die andere Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Das teilte die Stadt Troisdorf mit. Hintergrund sind demnach Bauarbeiten, die die Infrastruktur verbessern und die Verkehrssicherheit erhöhen sollen. Die Arbeiten sollen in zwei Bauphasen erfolgen. Sollten dabei Verzögerungen entstehen, ist ein Ersatztermin vorgesehen.