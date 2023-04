Angebot im Rhein-Sieg-Kreis Wie der Q-Jugendtreff queere Jugendliche in Troisdorf unterstützt

Zwei Gitarren und ein großer Regenbogen hängen über der Sitzecke. Hohe Pflanzen stehen an den Fenstern des hellen Raums. Bunte Postkarten und Broschüren zu Angeboten sexueller und geschlechtlicher Vielfalt liegen aus. Sarah Bohnhorst und Felix Husemann bieten Limonade an. Die beiden tragen Namensschilder, auf denen auch ihre Pronomen „sie/ihr“ und „er/ihm“ vermerkt sind. Sie sind die Ansprechpersonen im Q-Jugendtreff in Troisdorf. Der veranstaltet offenen Abende und viele verschiedene Aktivitäten: etwa Basteln und Bogenschießen, Kochabende und Karaoke. Junge Menschen können sich hier dienstags und donnerstags ab nachmittags aufhalten. „So können die Jugendliche direkt von der Schule kommen und müssen sich nicht vor ihren Eltern rechtfertigen“, sagt Bohnhorst.