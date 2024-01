Glättegefahr im Rhein-Sieg-Kreis So sorgt der Winterdienst in Troisdorf für sichere Straßen

Auch am Montag rückte der Troisdorfer Winterdienst angesichts der aktuellen Wetterverhältnisse aus. „Der Einsatzleiter hat am Montagmorgen alle Einheiten in Troisdorf in den Dienst berufen“, sagt Schloßmacher. Dazu gehören laut Stadt vier große, elektronisch gesteuerte Streufahrzeuge für Straßen und drei kleinere Streufahrzeuge, die vor allem Rad- und Gehwege bedienen. Zusätzlich sorgen Handstreukolonnen mit Schaufeln und Besen dafür, dass die Übergänge in den verkehrswichtigen Straßen und die Bushaltestellen bei Schnee und Eis passierbar bleiben. „Insgesamt waren 22 Mitarbeiter im Einsatz“, so Schlossmacher.