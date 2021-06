Einsatz in Troisdorf : Zoll führt Großrazzia in Troisdorfer Lagerhalle durch

Zollrazzia in einer Lagerhalle in Troisdorf. Der Zoll wird von THW und Feuerwehr unterstützt. Foto: Peter Kölschbach

Troisdorf Zoll, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind bei einem Großeinsatz in einem Troisdorfer Unternehmen. Zu Hintergrund und Ziel des Einsatzes schweigt die Staatsanwaltschaft.

In den Gewerbegebiet Belgische Allee in Troisdorf-Spich sind seit Dienstagmorgen Zoll, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Einsatz. Allein mit 15 großen Lastern ist das Technische Hilfswerk vorgefahren. Das Innere einer unscheinbaren und weder durch ein deutlich sichtbares Firmenschild noch einen Gefahrenhinweis gekennzeichnete Lagerhalle ist das Ziel der Zollbeamten. Die THW-Laster sind für den Abtransport der Dinge vorgesehen, die der Zoll im Inneren der Halle beschlagnahmt. Außerdem hat der Zoll die Troisdorfer Feuerwehr um Amtshilfe gebeten.

In die Laster wird eine riesige Anzahl an Kisten mit der Aufschrift „Cloud One“ geladen, die auf großen Paletten aus der Halle getragen werden. Die Zollbeamten betreten die Halle in Schutzanzügen. Nach GA-Informationen ist auch eine Fachberaterin für Chemie vor Ort, um die Gefahrenlage einzuschätzen. Beschlagnahmt werden neben großen Mengen des fertigen Produkts auch Ausgangsstoffe wie die Aroma-Flüssigkeiten, die als hochgiftig gekennzeichnet sind, außerdem ein Zwischenprodukt. Insgesamt ist die Menge der beschlagnahmten Güter so groß, dass die 15 THW-Laster dafür nicht ausreichen, sondern immer wieder voll beladene Laster abfahren und leere vor Ort ankommen.