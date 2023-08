Razzia in Troisdorf Zoll ermittelt illegal Beschäftigten auf der Jobcenter-Baustelle

Zu einem groß angelegten und lange geplanten Einsatz ist das Hauptzollamt Köln am Mittwochmorgen zu gleich zwei Großbaustellen in Troisdorf angerückt. Wie Behördensprecher Jens Ahland mitteilte, hatten die insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dabei Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Troisdorfer Ausländeramts und des Ordnungsamts. Am Mittag hatten sie bereits acht illegal beschäftige Männer ermittelt.