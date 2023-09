Feuer in der Innenstadt Polizei ermittelt nach zwei Bränden in Troisdorf

Die Polizei ermittelt nach zwei Bränden in der Troisdorfer Innenstadt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach löschte die Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr einen brennenden Kleidercontainer auf dem Parkplatz an der Maarstraße Ecke Moosbeerenweg. Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Durch den Brand wurde das Metallgehäuse erheblich beschädigt und die gesammelte Kleidung unbrauchbar.