Sprengstoffhersteller in Troisdorf Zwei schwer verletzte Personen nach Explosion auf Firmengelände

Polizei und Rettungskräfte wurden am Freitagmorgen zu einem Einsatz an der Kaiserstraße in Troisdorf nahe der Stadthalle gerufen. Auf dem Gelände eines Sprengstoffherstellers ist es gegen 9.30 Uhr zu einer Alarmierung unter dem Kennwort „Explosion“ gekommen. Die Polizei bestätigte eine Explosion in einem Gebäude des Sprengstoffherstellers.