Troisdorfer setzen Zeichen gegen Populismus So will das neue Aktionsbündnis die Demokratie stärken

Schon vor dem Treffen war das Bündnis weiter aktiv. Für Ostermontag hatte es etwa zu einer Lichterkette rund um das Troisdorfer Rathaus aufgerufen, an der sich zahlreiche Menschen beteiligten. Und von Anfang an haben auch Vertreter aus einem nicht-politischen Umfeld die Initiative unterstützt. So etwa Ulrich Pollheim, evangelischer Pfarrer im Ruhestand, der die Moderation der Auftaktveranstaltung übernahm. Für ihn hat der Abend gezeigt, dass die Einwohner Troisdorfs als starke Gemeinschaft hinter einer lebendigen Demokratie stehen. „Die Teilnehmer sind voller Energie und Vorfreude darauf, gemeinsam an den gesteckten Zielen zu arbeiten und positive Veränderungen in unserer Gesellschaft zu bewirken", sagt er.