Bilderbuchpreis in Troisdorf Der Tiger im Rucksack überzeugt die Jury in der Burg Wissem

Sie selbst sei „Feuer und Flamme gewesen“, als sie den Text von Martin Baltscheid das erste Mal las. „Ich hatte sofort so viele Bilder im Kopf“, sagt die Illustratorin, die in München lebt. Diese habe sie zunächst in Bleistiftzeichnungen zu Papier gebracht, eingescannt und dann digital weiter gearbeitet, erklärt sie. Zwei ihrer Original-Illustrationen aus dem Buch sind derzeit im Bilderbuchmuseum zu sehen. Das zeigt in einer Ausstellung eine Auswahl der eingereichten Arbeiten und will so ein repräsentatives Bild aktueller Bilderbuchillustration im deutschsprachigen Raum bieten. Auch die Preisträgerarbeiten hängen in den Räumen. Den dritten Preis gab es für Bernd Mölck-Tassel und sein Buch „Wir Menschen“. Darin kreiert er in reduzierten, dann aber wieder detailreich ausgearbeiteten Bildern Lebensräume, in denen sich Menschen befinden, um auf ganz unterschiedliche Weise zu leben.