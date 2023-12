Bauen im Bestand Troisdorfer Einkaufspassage wird zum Seniorenzentrum

Markus Weitkemper führt auf der Baustelle in die zukünftige Tagespflege, der Projektmanager trägt über seinem grauen Pulli eine schwarze Jacke. „Die Fläche wurde gewerblich genutzt, unter anderem von einem Wettbüro und einem Dönerimbiss“, sagt er. Daher unterscheiden sich die Böden in der Höhe. „Bis zu 48 Zentimeter“, erklärt Weitkemper. Das ist eine Herausforderung, denn der Raum soll Teil der Nobilis Seniorenresidenz in Troisdorf werden und somit barrierefrei.