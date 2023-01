Ermittlungsakten blieben in der Kanzlei liegen : Troisdorfer Rechtsanwalt steht vor Gericht

Symbolbild: Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft blieben in einer Troisdorfer Kanzlei liegen. Jetzt steht der Anwalt vor Gericht. Foto: picture alliance / dpa/Boris Roessler

Siegburg/Troisdorf Ein 43-jähriger Rechtsanwalt aus Troisdorf soll wiederholt Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die ihm als Verteidiger zur Akteneinsicht übersandt worden waren, nicht mehr zurückgesandt zu haben. Juristen nennen so etwas „Verwahrungsbruch“. Jetzt steht er deswegen vor Gericht.



Mit der Einstellung des Verfahrens endete der Prozess gegen einen Rechtsanwalt aus Troisdorf vor dem Siegburger Amtsgericht, der mittlerweile seine Zulassung verloren und auch nicht dagegen geklagt hat. Der 43-Jährige musste sich zum wiederholten Mal wegen mehrfachen Verwahrungsbruchs verantworten. Verwahrungsbruch ist ein Straftatbestand des Strafrechts. Wer „bewegliche Sachen“ wie Schriftstücke oder Beweismittel, die sich in dienstlicher oder amtlicher Verwahrung befinden, „zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen Verfügung entzieht“ macht sich laut Strafgesetzbuch strafbar und kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. In diesem Fall ging es um Ermittlungsakten.

Der Angeklagte war in einem ähnlich gelagerten Fall in einem früheren Verfahren bereits rechtskräftig verurteilt worden. Er gestand, seit September 2020 wiederholt Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, die ihm als Verteidiger zur Akteneinsicht übersandt worden waren, nicht zurückgeschickt zu haben. Stattdessen wurden die Akten bei einer polizeilichen Durchsuchung in seiner Kanzlei aufgefunden.

Für die Tat gebe es „nur einen Erklärungsgrund“, so die Verteidigung. Sein Mandant habe sich in einer „psychischen Ausnahmesituation“ befunden. Denn Akten zu behalten, mache keinen Sinn. Sowohl der Vertreter der Staatsanwaltschaft als auch Richterin Alexandra Pohl erkannten an, dass der Mann krank ist und unter schweren Depressionen leidet. Er berichtete, irgendwann sei ihm auch aus familiären Gründen „alles über den Kopf gewachsen“, und „der Kopf hat nicht mehr mitgemacht“, sagte er.

Zu jener Zeit hatte er sich auch von einer Berliner Kanzlei in einem Fall vor dem Berliner Verwaltungsgericht vertreten lassen, die erhobene Kostennote aber nicht beglichen, was ihm eine weitere Anklage einbrachte. Darauf angesprochen, beteuerte der Angeklagte: „Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu schädigen.“ Bei Kenntnis der aktuellen Tatvorwürfe im ersten Prozess wären die in das damalige Strafmaß mit eingeflossen, erklärte die Richterin. Daher sehe sie keinen Sinn darin, den Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen, um ihm bewusst zu machen, dass er rechtswidrig gehandelt habe. Stattdessen stellte sie das Verfahren in Absprache mit dem Staatsanwalt ein.