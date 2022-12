Familiendrama vor Bonner Landgericht : Troisdorfer soll Familienmitglieder mit Baseballschläger überfallen haben

Siegburg/Troisdorf Ein 47-jähriger Troisdorfer muss sich wegen mehrerer Gewalttaten vor dem Bonner Landgericht verantworten. Eine der Taten wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Bilder, die die Richterin per Beamer an die Wand warf, waren dramatisch: Vor der 1. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht muss sich seit Donnerstag ein 47-jähriger Troisdorfer wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung verantworten. Der Mann soll im Juni mit einem Baseballschläger über die Familie einer entfernten Cousine hergefallen sein. Ein großer Teil seiner Gewaltaktion war von einer Überwachungskamera sowie per Handy von einer Nachbarin filmisch dokumentiert worden.