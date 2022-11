Anklage vor Landgericht Bonn : Troisdorfer soll in seiner Wohnung Heroin und Kokain verkauft haben

Bonn/Troisddorf Ein 54-jähriger Troisdorfer steht seit Dienstag wegen bewaffneten Drogenhandels vor dem Bonner Landgericht.

Die Skepsis des Richters schwang unüberhörbar in der Frage mit. „Sie kaufen also Waffen, um sie aus der Welt zu schaffen“, wollte der Vorsitzende der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht von dem 54-jährigen Angeklagten wissen. Der Troisdorfer muss sich seit Dienstagmorgen wegen Drogenhandels in zwei Fällen vor Gericht verantworten. Da einer der beiden Fälle als Drogenhandel mit Waffen angeklagt ist, versuchte der selbst schwer Heroin-abhängige Mann dem Gericht zu erklären, dass die Waffen mitnichten – wie es in der Anklage heißt – zur Verteidigung der Drogen oder des eingenommenen Geldes hätten dienen sollen. Vielmehr habe er die PCB-Pistole und das Luftgewehr zwei Bekannten abgekauft, da er befürchtete, dass andernfalls deren 13 und 14 Jahre alten Kinder mit den Waffen schießen würden.

Ob das Gericht dem Angeklagten seine hehren Motive wirklich abnimmt, dürfte letzten Endes aber allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen. Der erwähnte Straftatbestand sei unabhängig von dem, was man mit den Waffen beabsichtige, ließ der Richter den Angeklagten wissen. Entscheidend sei nur, dass diese in relativer Nähe zu den Drogen aufbewahrt wurden. Drogenhandel mit Waffen wird grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren bestraft.

Der Justiz kein Unbekannter

Der Angeklagte ist für die Justiz kein Unbekannter, er konnte sich aber offenbar viele Jahre erfolgreich dem Teufelskreis aus Konsum und Handel entziehen. Er hatte nach seinen eigenen Angaben einen sicheren Job und heiratete. Als aber seine Frau ihn dann ohne Angabe von Gründen vor die Tür gesetzt habe, sei er schnell in alte Gewohnheiten verfallen. Auch seinen Job will er völlig grundlos verloren haben. Zum Zeitpunkt des ersten Zugriffs am 16. März 2022 stellten die Ermittler 405 Gramm Heroin und 78 Gramm Kokain in seiner Wohnung sicher. Bei einer zweiten Razzia am 31. Mai fielen den Beamten dann nur 6,3 Gramm Kokain und 3,4 Gramm Heroin in die Hände. Dazu kamen aber dieses Mal die erwähnten Waffen.