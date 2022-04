„Einfach Lose“ in Spich : Troisdorfer Unverpackt-Laden kämpft seit zwei Jahren für Nachhaltigkeit

Freuen sich über die Bio-Kiste (v.l.): Ursula Holl, Tochter Regina Hopp-Konrad und Gerhard Holl. Foto: Christine Siefer

Troisdorf Am Montag feiert der Unverpackt-Laden „Einfach Lose“ in Troisdorf-Spich sein zweijähriges Bestehen. Von Anfang an war es für die Gründerin Regina Hopp-Konrad nicht leicht. Die Troisdorferin erklärt, warum Unverpackt-Läden besonders zu kämpfen haben.