Gewalttat in Troisdorf Partybekanntschaft gewürgt und in die Brust gestochen

Was der Auslöser für die brutale Tat war, das konnte in der Verhandlung gegen einen 24-jährigen Troisdorfer vor einem Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Herbert Prümper nicht geklärt werden. Aufgrund seines Geständnisses und der Aussage des Opfers verurteilte das Gericht den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 21 Monaten auf Bewährung.