Spatenstich Neue Rettungswache Troisdorf-Mitte soll in einem Jahr fertig sein

An der Gierlichstraße, dort, wo zuvor eine eher unansehnliche und in die Jahre gekommene Fabrikhalle ihr Dasein fristete, wird bald die neue Rettungswache Troisdorf-Mitte entstehen. Die wurde nötig, weil der Kreis über den Rettungsdienstbedarfsplan eine neue Ausrichtung der einzelnen Wachen bestimmt hat. So wird in Zukunft der südliche Teil der Stadt – Bergheim, Müllekoven und Eschmar – von der in Niederkassel-Mondorf geplanten Rettungswache bedient. Die bisherige Wache für die Mitte und den Norden wird den gewachsenen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Weil das so ist, werden auch in Oberlar, Kriegsdorf und Bergheim in den nächsten Jahren neue Gerätehäuser entstehen