Restaurant im Erlebniszentrum Tuscolo im Happy Franky in Troisdorf eröffnet

„Wenn das Tuscolo aufmacht, kann es mit dem Rest nicht mehr lange dauern“, sagt Christian Wiss, Geschäftsführer und Ideengeber von Happy Franky. Es sei eine gestaffelte Eröffnung. Konkrete Daten möchte er nicht nennen. Der Abnahmetermin sei in diesem Jahr, sagt Wiss und weiter: „Es ist nicht in unserer Macht. Da spielen die Behörden eine Rolle.“ Doch es dauere nicht mehr lange. Der anvisierte Eröffnungstermin war im Sommer 2023. „Bauen im Bestand ist so, als würden Sie mit einer Wünschelroute rumlaufen – Sie wissen nie genau, was sie finden“, erklärt Wiss die Verzögerung.