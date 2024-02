Polizei sucht nach weiterer Person Vier Tatverdächtige nach Überfall auf Troisdorfer Spedition festgenommen

Vier Männer, die verdächtig sind, an dem Raubüberfall auf die Spedition in Troisdorf beteiligt zu sein, sind inzwischen festgenommen worden, nach einem weiteren Tatverdächtigen fahndet die Polizei derzeit. Vier von ihnen waren am 7. Februar in das Lager der Spedition eingedrungen und schließlich mit einem Sprinter der Firma geflüchtet. In dem befanden sich zahlreiche Pakete, die unter anderem eine Gasschreckschusspistole und eine geringe Menge Munition enthielten. Zwei der Täter hatten nach Auskunft der Polizei bei dem Überfall Schusswaffen dabei.