Ermittlungen gehen weiter Transportierte der in Troisdorf überfallene Lieferwagen scharfe Munition?

Von den mindestens drei flüchtigen Tätern, die am Mittwochmorgen in Troisdorf einen Transporter nach Bonn-Tannenbusch entführt haben, fehlte am Donnerstag noch jede Spur. Die Polizei ermittelt weiter. Lediglich den Fahrer hatte die Polizei festnehmen können. Er wird laut Siegburger Polizeisprecher am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.