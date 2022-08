Polizei bittet um Hinweise : 70-jährige Radfahrerin bei Unfall in Troisdorf schwer verletzt

Troisdorf Eine 70-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der L269 in Troisdorf schwer verletzt worden. Zuvor war ihr ein anderer Radfahrer entgegengekommen. Die Polizei sucht Menschen, welche den Unfall beobachtet haben.

Eine 70-jährige Radfahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Troisdorf schwer verletzt worden. Die Rentnerin soll nach ersten Angaben ihres Ehemanns etwa um 15.30 Uhr mit ihrem Pedelec über die L269 in Richtung Bonn gefahren sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihr Ehemann befand sich demnach hinter der Seniorin.