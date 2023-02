Unfall in Troisdorf-Sieglar : Autofahrerin fährt gegen Einkaufswagen und verletzt Kleinkind

Das Kleinkind wurde nach dem Unfall in Troisdorf-Sieglar ambulant in einer Kinderklinik versorgt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Troisdorf Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Troisdorf-Sieglar ist ein Kleinkind verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte das Kind in einem Einkaufswagen übersehen.



Ein Kleinkind ist bei einem Unfall in Troisdorf-Sieglar verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters. Eine BMW-Fahrerin aus Köln wartete laut Polizeiangaben auf einen freien Parkplatz. Als sie einem anderen Auto Platz machen wollte, setzte sie hierfür zurück. Dabei übersah sie einen hinter ihr stehenden Einkaufswagen, in dem das 14 Monate alte Kleinkind saß. Das Kind schlug mit dem Kopf gegen den Metallrahmen und verletzte sich.

Per Rettungswagen wurde es in Begleitung der Mutter in eine Kinderklinik gefahren und ambulant behandelt. Nach der Versorgung durch die Ärzte vor Ort konnte es wieder entlassen werden. Die BMW-Fahrerin aus Köln erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

