Unfall in Troisdorf : 74-Jährige von Lkw erfasst und lebensbedrohlich verletzt

Troisdorf In Troisdorf hat der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstagmorgen eine 74-jährige Frau erfasst, die die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Eine 74-Jährige ist am Donnerstagmorgen in Troisdorf von einem Lkw überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr am Morgen auf der Poststraße nahe des Busbahnhofs, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau aus Richtung der Fußgängerzone und wollte die Poststraße in Richtung des Busbahnhofs überqueren. Dabei wurde sie von dem Lastwagen erfasst.