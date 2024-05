Polizei und Feuerwehr im Einsatz Laster kracht mit Auflieger in Zugbrücke in Troisdorf

Ein Lkw mit angekippten Auflieger ist in eine Zugbrücke am Industriegebiet in Troisdorf gefahren. Feuerwehr und Polizei rückten am Montagmittag aus. Der Bereich der Unterführung in der Ranzeler Straße Ecke Zündorfer Weg wurde gesperrt. Der 65-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das berichtete die Polizei vor Ort.