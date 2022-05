Polizei sucht dringend nach Zeugen : Mädchen stirbt nach Verkehrsunfall in Troisdorf

Zeichen der Trauer am Tag nach dem Unfall. Foto: Alf Kaufmann

Update Troisdorf In Troisdorf hat sich am Samstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Einlieferung in eine Klinik starb ein neunjähriges Mädchen an den Folgen des Unfalls. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 10.26 Uhr in der Troisdorfer Innenstadt. Dabei wurde ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt und starb nach der Einlieferung in eine Kinderklinik schließlich an den Folgen der Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 79-jähriger Bonner mit seinem Pkw die Straße Am Sanderhof. Hier geriet er mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer, prallte dort ab, erfasste das neunjährige Mädchen und blieb anschließend beim Anprall an ein geparktes Auto stehen. Der Autofahrer konnte aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Beobachtung eingeliefert.

Der Rettungsdienst war mit zahlreichen Einsatzkräften sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Notfallseelsorger betreute die anwesenden Eltern und Unfallzeugen. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Zur polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zunächst hatte es vor Ort geheißen, der Fahrer habe bei der Überquerung der Frankfurter Straße in Troisdorf eine rote Ampel überfahren. Er sei aus Richtung der Römerstraße kommend mit seinem Kompakt-SUV geradeaus in die Straße Am Sanderhof gefahren und dort gegen die Mauer geprallt. Das wird derzeit noch geprüft. Die Straße war aufgrund anhaltender Ermittlungen noch bis zum späten Nachmittag gesperrt. Die Ermittler wollen den Unfallhergang mithilfe von 3D-Scannern rekonstruieren.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen des Unfallgeschehens. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und deren Angaben noch nicht von der Polizei aufgenommen wurden, werden gebeten sich bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises unter 02241 5410 zu melden.

(ga)