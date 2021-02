Rettungshubschrauber in Troisdorf : Mann wird bei Unfall mit Gabelstapler schwer verletzt

In Troisdorf wurde am Dienstag eine Person bei einem Unfall mit einem Gabelstapler verletzt. Foto: Dieter Hombach

Troisdorf In Troisdorf-Spich ist am Dienstag bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.



Auf der Camp-Spich-Straße in Troisdorf hat es am Dienstag einen Unfall gegeben, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte sich der Unfall am Morgen beim Verladen eines Gabelstaplers ereignet. Der Mann wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nähere Hintergründe dazu, wie sich der Unfall ereignete, waren zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.

(ga)