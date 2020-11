Unfall in Troisdorf : Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen und wird schwer verletzt

Troisdorf Auf der Alten Kölner Straße in Troisdorf ist am Montag ein 54-jähriger Motorradfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Vor dem Mann waren mehrere Rehe auf die Fahrbahn gesprungen.

Ein 54-jähriger Kölner ist am Montagnachmittag mit seinem Motorrad auf der Alten Kölner Straße in Troisdorf gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen mehrere Rehe vor dem Mann auf die Fahrbahn gelaufen sein. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam in eine Unfallklinik.