Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt : Polizei sucht nach Fahrerflucht in Troisdorf Zeugen

Polizei sucht nach Fahrerflucht in Troisdorf Zeugen

Troisdorf Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sucht Unfallzeugen. In Troisdorf wurde eine Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr nach dem Zusammenstoß weiter.

Am vergangenen Sonntagnachmittag überquerte eine 60-jährige Fußgängerin gegen 17.30 Uhr in Troisdorf die Römerstraße in Richtung Römerplatz. Dabei wurde die Frau von einem Auto erfasst, welches die Römerstraße aus Richtung Frankfurter Straße kommend befuhr.