Unfall in Troisdorf-Spich : 18-Jähriger prallt gegen geparktes Auto und schleudert gegen Anänger

Eine Spur der Verwüstung war nach dem Unfall zu sehen. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf-Spich Ein Knall war am Donnerstagabend an der Luxemburger Straße in Troisdorf-Spich zu hören: Ein 18-Jähriger prallte gegen ein geparktes Auto und schleuderte über die Fahrbahn. Der Autofahrer wurde verletzt.



Ein 18-Jähriger hat am Donnerstagabend mit seinem Auto an der Luxemburger Straße in Troisdorf-Spich ein geparktes Auto gerammt und ist anschließend gegen einen Anhänger geschleudert. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten.

Mehrere Lastwagen-Fahrer hatten gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Es stellte sich heraus, dass die Ursache der schwere Unfall war. Der 18-Jährige war auf der Luxemburger Straße in Richtung Echternacher Straße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, hieß es von der Polizei. Dort sei er mit einem geparkten Auto zusammengestoßen.

Anschließend schleuderte das Auto des 18-Jährigen lau Polizei mehrere Meter über die Straße und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung an einem Imbiss-Anhänger zum Stehen. Dieser wurde demnach leicht beschädigt. Trümmerteile der beiden Pkw, die einen Totalschaden erlitten, verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß laur Polizeiangaben leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort sei ihm eine Blutprobe entnommen worden, da der Verdacht besteht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Foto: Ulrich Felsmann Die Polizei untersucht die Schäden an dem Auto des 18-Jährigen.

Foto: Ulrich Felsmann Einen Totalschaden erlitt auch das geparkte Auto, mit dem der 18-Jährige kollidierte. zurück

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die ausgerückte Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, streute ausgelaufene Betriebsmittel ab, leuchtete die Unfallstelle aus und reinigte im Anschluss noch die Fahrbahn von den Trümmerteilen. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

