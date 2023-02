Bewohner wird verletzt : 84-Jähriger fährt in Troisdorf mit Auto gegen Hauswand

84-Jähriger fährt in Troisdorf mit Auto gegen Hauswand

Ein 84-Jähriger fuhr mit seinem Auto rückwärts in eine Hauswand. Foto: VU Troisdorf-Spich

Troisdorf-Spich Ein Autofahrer hat in Troisdorf offenbar die Pedale seines Fahrzeugs verwechselt und ist rückwärts in eine Hauswand gefahren. Ein Hausbewohner wurde dabei verletzt.

Ein 84-Jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr in Troisdorf-Spich einen Verkehrsunfall gebaut: Er fuhr mit seinem Auto rückwärts in eine Hauswand. Sowohl der Fahrer selbst als auch ein Bewohner des Hauses wurden verletzt.