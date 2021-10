Willy-Brandt-Ring zeitweise gesperrt : Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Troisdorf

Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Troisdorf

In dem Twingo saßen zwei Troisdorferinnen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf Ein Transporter ist am Dienstagnachmittag in Troisdorf auf einen Pkw aufgefahren und hat diesen wieder gegen ein weiteres Auto geschoben. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Unfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf sind am Dienstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein weißer Miet-Transporter war laut Auskunft der örtlichen Einsatzkräfte von Sieglar kommend auf dem Willy-Brandt-Ring (L332) mit einem Renault Twingo kollidiert und schob diesen auf einen nachstehenden Toyota. Der 58-jährige Fahrer war an einem Rückstau auf das Auto aufgefahren.