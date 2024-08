Pkw prallt gegen Baumstumpf Vier junge Menschen bei Unfall in Troisdorf teils schwer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 8.55 Uhr hat sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Troisdorf-Sieglar ereignet. An der Kreuzung Im Kirchtal/Siebengebirgsblick/Martin-Luther-Straße war der Fahrer mit seinem VW Golf aus Troisdorf kommend in Richtung Eschmar unterwegs, als er rechts gegen einen Bordstein fuhr und gegen einen Baumstumpf prallte. Der Wagen kippte dabei auf die Seite. Der Fahrer und drei weitere Insassen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.