Neustart in der Innenstadt Unverpacktladen öffnet in der Fußgängerzone in Troisdorf

Bei Regina Hopp-Konrad rollen am Eröffnungstag ihres Unverpackt-Ladens „Einfach geniessen“ in der Troisdorfer Innenstadt rollen die Tränen. Zwar liegt das am Zwiebelschneiden für die Kürbis-Ingwer-Suppe aus dem Mittagsangebot, aber ein paar Tränen der Erleichterung sind bestimmt auch dabei. Schließlich hat die 44-Jährige den ganzen Sommer auf diesen Tag hingefiebert. Anfang der Sommerferien hatte sie ihren Laden in Spich endgültig geschlossen, um in der Troisdorfer Fußgängerzone neu zu eröffnen. „In Spich konnte ich meine Idee von einem Bistro nicht umsetzen“, erklärt die Inhaberin. Zudem sei der Standort an der Spicher Hauptstraße nicht ideal gewesen, es gab kaum Parkmöglichkeiten und wenig zufällige Laufkundschaft. Schon länger habe sie daher nach einem geeigneten Ladenlokal in der Fußgängerzone Ausschau gehalten. Mit dem auffälligen Gebäude auf der Ecke „Alte Poststraße“ und „Kölner Straße“ hat Hopp-Konrad einen Glücksgriff gelandet. Das gelb gestrichene Eckhaus mit seinen bunten Zierfenstern ist auf zahlreichen alten Fotos zu sehen und beherbergte zuletzt ein Schuhgeschäft.