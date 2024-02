Fluglärm Köln/Bonn UPS zieht laute Frachtmaschinen vom Typ MD-11 aus dem Verkehr

Noch vor gut zwei Jahren hatte UPS trotz heftiger Proteste am Einsatz der extrem lauten McDonnell Douglas MD-11 in Köln/Bonn festgehalten. Jetzt also der Sinneswandel. „Wir entwickeln unser Netzwerk ständig weiter, nicht nur um es effizienter zu machen, sondern auch um sicherzustellen, dass wir der bestmögliche Partner für die Gemeinden sind, in denen wir arbeiten und leben“, so Daniel Carrera, Präsident von UPS Europe.