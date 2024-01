Urteil am Amtsgericht Siegburg Urteil nach Einkauf mit gestohlener Karte

Die Tat sei besonders verwerflich, sagte Richter Herbert Prümper in seiner Urteilsbegründung. Die beiden Angeklagten hätten eine völlig wehrlose Frau ausgenommen. Ein Jahr Haft, ausgesetzt zur Bewährung, lautete das Strafmaß. Das Paar musste sich vor dem Siegburger Amtsgericht wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, gemeinschaftlichem gewerbsmäßigem Computerbetrug in elf Fällen und gemeinschaftlichem gewerbsmäßigem Betrug in fünf Fällen verantworten.