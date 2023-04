Wahner Heide-Fest in Troisdorf Wanderungen, Touren und Familienprogramm

Wer die Feste der anderen Heideportale am Turmhof in Rösrath oder dem Kölner Gut Leidenhausen besuchen möchte, kann dazu eine Busrundfahrt der RSVG/BBV oder eine Fahrradtour mit dem ADFC unternehmen. Der Bus startet um 11.15 Uhr ab Burg Wissem, die Fahrt kostet zwölf Euro, ermäßigt zehn Euro. Die Fahrradtour startet bereits um 10 Uhr. Die rund zehn Kilometer lange Wanderung mit dem Eifelverein durch die Heide beginnt um 12 Uhr. Startpunkt ist jeweils Burg Wissem – die Teilnahme ist frei. Nabu und Bundesforst starten um 13 Uhr zu einer kurzen Wanderung und pflanzen gemeinsam eine Moorbirke, die Baum des Jahres 2023 ist. Für die Bus- und Fahrradtour sowie die Wanderung ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information nötig. Entweder telefonisch unter 0 22 41/90 04 56 oder per E-Mail an tourist-information@troisdorf.de.