Verdacht auf Autorennen 19-Jähriger rast mit goldenem BMW durch Troisdorf und Siegburg

Der Fahrer sei laut Zeugenmeldung zunächst über die Kölner Straße in Troisdorf gerast. Doch die Polizei konnte ihn laut Mitteilung dort nicht ausfindig machen. Eine Stunde später wurde der auffällige goldene BMW M4 in Siegburg gesichtet. Wieder soll der Fahrer viel zu schnell auf der Zeithstraße gefahren sein. Auf dem Parkplatz des McDonalds an der Marie-Curie-Straße in Sankt Augustin konnte die Polizei den Fahrer stellen.