Razzia wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel : Polizei durchsucht Räume einer Sportsbar in Troisdorf

In Troisdorf gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen großen Polizeieinsatz. 60 Beamte durchsuchen die Räume einer Sportsbar. Foto: dpa/Friso Gentsch

Troisdorf 60 Polizeibeamte haben wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel die ganze Nacht Räume einer Bar in Troisdorf durchsucht. Zwei Personen wurden verhaftet.

Die Polizei hat in einer sogenannten Sportsbar in Oberlar eine Razzia wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel durchgeführt. Wie ein Behördensprecher auf Anfrage bestätigte, dauerte die Razzia die ganze Nacht an. Sie begann am Mittwochabend und war erst am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr beendet. Es waren 60 Beamte im Einsatz.

Angetroffen wurden etwa ein Dutzend Spieler. Zwei Personen wurden verhaftet. Über die Haftgründe sagte der Sprecher nichts. Es seien eine ganze Reihe von „Spielutensilien“ sowie ein fünfstelliger Barbetrag beschlagnahmt worden.

Die Fraktion in Troisdorf vermutet einen Fall von Clankriminalität

Die Fraktion, der Zusammenschluss von UWG Regenbogen und Die Partei im Rat der Stadt Troisdorf, hat unterdessen eine Anfrage an den Bürgermeister der Stadt gestellt. Darin impliziert sie, es handele sich da um „Clankriminalität in Troisdorf“. Sie fragt die Verwaltung, ob Troisdorf „ein Problem mit der Ausbreitung von Aktivitäten von Clankriminellen hat“, und ob es Zusammenhänge wegen Razzien vor wenigen Wochen in anderen Gaststätten gebe.