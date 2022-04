Bonn und Region könnten auch betroffen sein : Verdi ruft zum nächsten Warnstreik in Kitas auf

Verdi ruft zum nächsten Warnstreik in Kitas auf

Rhein-Sieg-Kreis Viele Kitas in Bonn und der Region könnten am Donnerstag vom Warnstreik, zu dem Ver.di aufruft, betroffen sein. Die Stadt Troisdorf beispielsweise weist Eltern darauf ein, sich darauf einzurichten.

Die Gewerkschaft Ver.di hat für diesen Donnerstag, 28. April, erneut zum Streik der kommunalen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie der Erzieherinnen und Erzieher aufgerufen. „Die Arbeitgeber müssen in der dritten Verhandlungsrunde endlich Lösungen bieten“, heißt es in dem Aufruf von diesem Montag. Nachdem die zweite Verhandlungsrunde enttäuschend verlaufen sei, veranstaltet die Gewerkschaft regionale Demonstrationen und Kundgebungen, zu denen die Beschäftigten der kommunalen Kindertagesstätten, der Behindertenhilfe und der sozialen Arbeit aufgerufen sind.

Die Stadt Troisdorf geht davon aus, dass auch Troisdorfer Kitas vom Streik betroffen sein werden. „Darauf sollten Eltern sich einrichten. Eltern werden von den Einrichtungen informiert, falls die ganze Einrichtung oder einzelne Gruppen von dem Warnstreik betroffen sein könnten. Die Stadt bittet um Verständnis“, so Stadtsprecherin Bettina Plugge. Andere Kommunen haben bislang noch nicht darauf reagiert, indes richten viele Kommunen Notbetreuungen ein. Informationen dazu werden bis Mittwoch erwartet.

In Köln werden Ver.di zufolge zu zwei Demonstrationszügen und einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Heumarkt mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region und den ver.di-Bezirken Aachen/Düren/Erft und Düssel-Rhein-Wupper erwartet.

Die Gewerkschaft wolle den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit sie in der dritten Verhandlungsrunde „endlich ein konstruktives und lösungsorientiertes Angebot auf den Tisch legen“, heißt es. Daher sind jetzt auch die Beschäftigten der Kitas der Studierendenwerke Köln, der KölnKitas GmbH, die Beschäftigten der Behindertenhilfe der Sozialbetriebe Köln und der Gemeinnützigen Werkstätten Köln GmbH zum Warnstreik aufgerufen.

