Flucht durch Siegburg und Troisdorf : Drogendealer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Troisdorf/Siegburg Ein 22-Jähriger ist in Siegburg vor einer Polizeikontrolle geflohen, woraufhin es zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd bis nach Troisdorf kam. Die Polizei stoppte ihn schließlich und fand fast sechs Kilogramm Marihuana.

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag nach einer Verfolgungsjagd durch Siegburg und Troisdorf einen mutmaßlichen Dealer festgenommen. Wie die Polizei am Montagmittag erläuterte, fiel der 22-Jährige zunächst gegen 1 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Alfred-Keller-Straße in Siegburg auf. Als der Fahrer nicht weiter auf die Anhaltezeichen einer Polizeibeamtin reagierte und stattdessen unter aufheulendem Motor in die Richtung der Wellenstraße fuhr, nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung auf.