Verfolgungsjagd nach Einbruch : Polizei verfolgt Audi auf der A3 von Selters bis nach Troisdorf

Der Audi RS6 wurde von den Beamten in Troisdorf sichergestellt. Foto: Ulrich Felsmann

Troisdorf/Selters Nach einem Einbruch in einen Rewe-Supermarkt in Selters in Rheinland-Pfalz ergriffen die Täter in einem Audi RS6 die Flucht. Die Polizei verfolgte sie über 70 Kilometer bis nach Troisdorf.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Knur

Nach einem Einbruch in einen Rewe-Markt in Selters in Rheinland-Pfalz hat die Polizei zwei Täter nach einer langen Flucht im rund 70 Kilometer entfernten Troisdorf schnappen können. Wie ein Sprecher der Polizei Koblenz am Freitagmorgen mitteilte, waren die Männer in den Markt an der Bahnhofsstraße in Selters eingebrochen. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte die Tat gegen 1.20 Uhr in der Nacht. Mehrere Beamte rückten mit Einsatzfahrzeugen an. Vor Ort ergriffen die Täter die Flucht, fuhren nach GA-Informationen mit einem silbernen Audi RS6 davon. Mit dem PS-starken Auto flohen sie über die A3 in Richtung Köln. Weil die Polizei einen Hubschrauber im Einsatz hatte, konnten sie das Fluchtfahrzeug verfolgen und in Troisdorf ausfindig machen.