Bänker investieren in Kröten : Finanzspritze für die Wahner Heide

Region Die Wahner Heide ist mit ihrem Artenreichtum eine biologische Schatztruhe. Drei Banken investieren 15.000 Euro und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt investiert das Geld in Kröten.

Eine große Zahl an ökologisch wichtigen Klein- und Kleinstgewässern findet sich in der Wahner Heide. Diese Feuchtbiotope zählen zu den artenreichsten Lebensräumen der heimischen Natur. Aber sie werden immer seltener. Viele Gewässer in der Landwirtschaft wurden zudem verfüllt. Im größten zusammenhängenden Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen hat indes die Nutzung durch das Militär dafür gesorgt, dass zahlreiche Tümpel entstanden und geblieben sind.