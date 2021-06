Waldpark in Troisdorf : Frau wird von Ast getroffen und schwer verletzt

Symbolbild. Foto: dpa

Troisdorf Im Waldpark in Troisdorf ist am Donnerstagmorgen eine Frau schwer verletzt worden, nachdem sie von einem abgebrochenen Ast getroffen worden war. Die 39-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Troisdorfer Waldpark ist am Donnerstag gegen 9.15 Uhr eine Frau von einem abgebrochenen Ast getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die Frau nicht alleine im Waldpark unterwegs, sondern mit einer weiteren Frau spazieren. Diese alarmierte die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr rückte gegen 9.15 Uhr zur Unfallstelle aus und unterstützte bei den Rettungsmaßnahmen. Die verletzte 39-Jährige wurde zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

(ga)