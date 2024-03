Umgestaltung Waldparkteich in Troisdorf Die Kois leben jetzt in einem anderen Teich

Unweit der Burg Wissem liegt der Wald- und Vogelpark, der an die Wahner Heide grenzt. Das 21.000 Hektar große Areal beherbergt neben Volieren mit 15 verschiedenen Vogelarten unter anderem auch einen großen Teich, in dem Koi-Karpfen, Enten und Wasserschildkröten leben. Doch die Teichanlage ist veraltet. Sie wird weder den ökologischen noch den artenschutzfachlichen Bedürfnissen gerecht, heißt es in einer Vorlage des Umweltausschusses in Troisdorf. Vor allem die steilen und maroden Betonwände machen es schwierig und teuer, den Teich von Schlamm zu befreien. Auch die Gestaltung sei für einen Ort der Naherholung nicht mehr zeitgemäß. Deshalb saniert die Stadt ihn im kommenden Herbst und Winter.