Heimat-Check in Troisdorf Was denken die Troisdorfer über ihre Stadt?

Mit mehr als 75.000 Einwohnern in zwölf Stadtteilen ist die Stadt Troisdorf die größte Kommune im Rhein-Sieg-Kreis. In Troisdorf gibt es fast alles: Natur und Kultur ebenso wie Industrie und Dienstleistung. Und während auf der einen Seite Industriebetriebe der Stadt in die ganze Welt liefern, kommen auf der anderen Seite viele Auswärtige nach Troisdorf, um im Naturschutzgebiet Wahner Heide spazieren zu gehen oder im Rotter See zu baden. Auch die Geschichte der Stadt ist unübersehbar – in der roten und der schwarzen Kolonie beispielsweise, den früheren Arbeiterquartieren der Mannstaedt-Werke.