Den Bus verfolgen und Mängel melden Was die smarT:app aus Troisdorf alles kann

In der App integriert sind auch weitere digitale Serviceangebote wie etwa ein Mängelmelder, ein Beteiligungsportal, ein digitaler Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion und ein KI-Chatbot der Stadt. Ein Veranstaltungskalender informiert, wo, wann und was in der Stadt los ist. Weitere aktuelle Neuigkeiten aus Troisdorf gibt es als Nachricht in der App, die bereits pünktlich zum bundesweiten Digitaltag am 7. Juni in den App Stores zum Download bereitstand. Seither wurde sie mehr als 4000 Mal herunter geladen. Über 1600 Personen nahmen an einem Gewinnspiel teil, bei dem sie ein iPhone 15 gewinnen konnte. Die Gewinnerin darf sich in den nächsten Tagen über ihr neues Smartphone freuen.