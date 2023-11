Gewerbesteuer sinkt, Grundsteuer bleibt niedrig Was macht Troisdorf besser als andere Kommunen?

Troisdorf finanziert sich zu 64 Prozent aus Steuern und Abgaben: Den höchsten Anteil an den Steuereinnahmen hat die Gewerbesteuer mit zuletzt rund 85 Millionen Euro. Tendenz steigend. Lediglich 2020 ist ein deutlicher Knick in der Grafik zu sehen: Corona. Doch da griffen Bund und Land ein. Da sich der ausgezahlte Gewerbesteuerausgleich an den Einnahmen von 2017 bis 2019 orientierte und damals ein außergewöhnlich hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war, erhielt Troisdorf rund 28,6 Millionen Euro. Damit konnten die coronabedingten Schäden vollständig kompensiert werden. Nun will Biber die Gewerbesteuer senken – um zehn Punkte auf 490. Der Stadtrat muss das aber noch beschließen. Die Stadt verzichtete dann zwar auf rund zwei Millionen Euro Einnahmen, aber Biber hofft auf einen Booster bei der weiteren Gewerbeansiedlung. Das ist so was wie der Troisdorfer Weg, immer den Blick auf die Zukunft gerichtet. „Bei unserer Siedlungspolitik hatten wir eine ähnliche Strategie verfolgt: Anreize für Familien zu schaffen und so auch unsere Einkommenssteueranteile für die Zukunft zu sichern“, erklärt Biber. Der Anteil der Einkommenssteuer an den Gesamterträgen liegt bei 28 Prozent und damit bei 46,35 Millionen Euro in 2024 und 49,4 Millionen Euro in 2025.