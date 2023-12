Er kam 2017 nach Deutschland Wie ein junger Syrer in Troisdorf Friseur wurde und mit dem Lernen nicht aufhört

Als Karam Alhajmohamad seine Ausbildung im Troisdorfer Friseursalon „Haireinspaziert” begann, mussten ihm seine Chefin Manuela Andreas und seine Kollegen immer wieder sagen: „Lächel doch mal.” Heute trägt er das Lächeln jeden Tag im Gesicht, beobachtet Andreas. Als sie den heute 23-jährigen Syrer in die Lehre nahm, war er überfordert von der Sprache und in der Berufsschule, zu schüchtern ans Telefon zu gehen und mit Kunden zu sprechen, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Mit Hilfe seiner Chefin und einer Ausbildungs-Patin des Projekts „Paten für Ausbildung“ (PfAu) der Diakonie An Sieg und Rhein, hat er seine Ausbildung vor Kurzem mit einem Notendurchschnitt von 3,0 abgeschlossen und seine Angst vor dem Sprechen ablegen können.